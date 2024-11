Gears of War 6 skulle ta oss med til en helt ny planet

HQ

Den siste Gears of War-tittelen er faktisk Gears 5 fra 2019. Det betyr at det allerede er over fem år siden vi fikk noe fra serien, eller fire år hvis vi teller med Gears Tactics-spinoffen.

Det gikk mange rykter om at Gears of War 6 ville bli annonsert under Xbox Games Showcase i juni, men det skjedde ikke, og i stedet ble Gears of War: E-Day avduket. Overraskende nok er det en prolog i stedet om hvordan krigen på Sera startet og er satt 14 år før den første Gears of War.

Det var imidlertid ikke alltid planlagt slik, og nå avslører tidligere The Coalition-sjef Rod Fergusson at den opprinnelige visjonen var noe helt annet. Da han nylig besøkte podcasten Unlocked, benyttet han anledningen til å fortelle oss at det faktisk var en sjette del av Gears of War-sagaen på gang, som ble skrotet.

Tanken var at serien skulle forlate planeten Sera for første gang for å utforske en annen planet i det samme solsystemet, noe som ville ha gitt rom for en helt ny historie, med nye karakterer og nye fiender. Og faktisk inneholder Gears 5 spor av dette :

"På det høyeste nivået var jeg bare å få oss av [planeten Sera]. Så Gears 6 skulle forlate Sera, og det var noe vi bygget opp til. Hvis du følger med på historien i Gears 5, støter du på UIRs raketteknologi og slike ting, og vi la grunnlaget for at vi ved å ta over dette UIR-territoriet også på en måte har arvet deres romprogram. Så det jeg ønsket å gjøre med Gears 6, var å få deg ut av Sera for å se hva det kunne bety for resten av galaksen, eller i det minste resten av solsystemet."

Han avslører også at The Coalition ikke hadde bestemt seg for slutten på Gears 5, og at tanken var at det mest populære valget blant spillerne til syvende og sist skulle være det som ble ansett som kanon.

Fergusson var med på å skape den originale trilogien for Xbox 360, før han forlot Epic Games for å jobbe hos Irrational Games. Han tilbrakte bare noen få år der, før han fikk en ny sjanse til å jobbe med Gears of War hos The Coalition (opprinnelig kalt Black Tusk) etter at Microsoft kjøpte serien. Fergusson fortsatte å jobbe med serien frem til 2020, da han forlot Xbox Game Studios for å bli sjef for Diablo hos Blizzard, noe som betyr at han nå jobber for Microsoft igjen.

Hadde du foretrukket å utforske nye planeter i Gears of War 6, eller er du takknemlig for at The Coalition snur båndet og lar oss møte en ung Marcus Fenix og oppleve hvordan grusomhetene startet?

Takk Kotaku