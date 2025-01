Gears of War: E-Day blir utviklet av People Can Fly

HQ

Etter en periode borte med å lage Outriders og til og med Fortnites Save the World -modus, vender den polske utvikleren People Can Fly tilbake til Gears of War for å hjelpe The Coalition med å lage Gears of War: E-Day. I et nylig publisert blogginnlegg har Gears of War: Judgment hovedutvikler bekreftet at den er knyttet til prosjektet som et støttende studio, og fortsetter en tradisjon som så dem til og med hjelpe til med å få liv i de tre første hovedlinjespillene i serien.

Når vi snakker om å returnere til Gears of War, People Can Fly's administrerende direktør Sebastian Wojciechowski har uttalt: "Å komme tilbake for å samarbeide om det neste kapittelet i denne legendariske sagaen er både et privilegium og en spennende mulighet til å bygge videre på den intense, viscerale handlingen og den rike historiefortellingen som fansen har lært å elske. Vi er dypt takknemlige for våre partneres tillit og støtte på denne reisen."

Koalisjonens studiosjef Mike Crump la deretter til følgende: "Gears of War: E-Day er ikke bare vårt neste store spill; det er en tilbakevending til det som gjør Gears of War-spillene spesielle og autentiske. Vi er glade for å samarbeide med de talentfulle folkene hos People Can Fly, som har vært en del av arven etter serien vår så lenge."

Selv om det ikke er kommet noen offisiell bekreftelse på når Gears of War: E-Day vil debutere på PC og Xbox Series X/S-konsoller, har en fersk rapport hevdet at spillet vil sikte mot en debut i år, sannsynligvis mot slutten av året på høsten eller rundt juletider. I så fall kan vi sannsynligvis forvente en bekreftelse en gang i løpet av sommeren.