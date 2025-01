Rapport: Gears of War: E-Day og The Elder Scrolls IV: Oblivion remaster lanseres i 2025

HQ

Etter Xbox Developer Direct på torsdag er det ganske tydelig at Game Pass-abonnenter går en fenomenal vår i møte, og i løpet av de neste fire månedene vil de kunne spille Ninja Gaiden II Black, Avowed, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33, og Doom: The Dark Ages, bare for å nevne noen titler.

Men det kan faktisk bli enda bedre enn det, for ifølge The Verge-redaktør Tom Warren er det mer i vente. I en ny artikkel kalt "2025 ser ut som et flott år for Xbox", minner han oss om at The Outer Worlds 2 og Fable begge skal slippes i år, og at han har hørt at Gears of War: E-Day også er en 2025-tittel.

Og som om våren ikke var travel nok, bemerker Warren at han har hørt at den ennå ikke annonserte (men mye omtalte) remasteren av The Elder Scrolls IV: Oblivion vil bli utgitt i "sen vår eller tidlig sommer 2025". Han antyder også at det kanskje endelig er på tide å se rollespillet Clockwork Revolution eller Just Cause utviklernes kommende Contraband på Microsofts sommerevent.

Det har tatt en stund å få Xbox-maskineriet i gang med alle selskapets spillutviklere, men det virker absolutt som om 2025 kan bli starten på en jevn strøm av spennende underholdning fra Microsoft.