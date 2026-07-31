Gears of War: E-Day lover belønninger uten begrensninger knyttet til Battle Pass og uten «pay-to-win

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I går delte The Coalition en mengde informasjon om flerspillermodusen i det kommende spillet « Gears of War: E-Day. Blant annet avslørte de mer om 12-spiller-aksjonen i «Horde Siege», der tre lag med fire spillere hver spiller sammen langs forskjellige ruter før de til slutt møtes for en felles finale.

Nå trekker GamingBolt frem en detalj som mange har oversett på den offisielle nettsiden: hvordan Battle Pass og mikrotransaksjoner vil fungere i spillet, og det er en løsning vi tror mange av dere vil sette pris på:

«Ingen Battle Pass, ingen Tour of Duty, ingen gimmicker, ingen tull. Enten det er et legendarisk karakter-skin, et episk våpen-skin-sett eller en sjelden pose, kan nesten alt oppnås gjennom spillingen.»

Det vil heller ikke være en strøm av spillere som løper rundt med sjeldent utstyr de har kjøpt, mens andre virkelig har måttet jobbe hardt for å låse opp de samme gjenstandene. Det blir ingen snarveier :

«Avgjørende er at gjenstander som kan oppnås direkte via en utfordring eller prestasjon, kun kan opptjenes gjennom den metoden så lenge utfordringen er aktiv. Med andre ord kan du ikke omgå en prestasjon eller utfordring ved å åpne lommeboka. Du kan heller ikke omgå en aktiv utfordring med mynter. Vi respekterer tiden og ferdighetene det krever for spillerne å tjene seg disse gjenstandene.»

Det skal imidlertid ikke være umulig å låse opp ting; poenget er ikke at du skal måtte utføre de samme repetitive oppgavene om og om igjen bare for å få den sjokkerende rosa Lancer-en du ønsker, og utviklerne forklarer:

«Å tjene mynter skal ikke være en slitsom grind. Å jakte på favorittskinnen din og låse opp nye gjenstander skal være gøy. Derfor har vi nøye justert hastigheten du tjener mynter med dette prinsippet i tankene, og vi vil følge nøye med på tilbakemeldinger fra spillerne for å justere etter behov etter lanseringen.»

Vi antar at svært få av dere vil ha noe imot dette? The Coalition ser ut til å ha fingeren på pulsen og følger nøye med på hva fellesskapet mener før lanseringen av « Gears of War: E-Day 6. oktober for både PC og Xbox Series S/X.