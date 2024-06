Gears of War: E-Day vil "sette en ny standard for teknisk fortreffelighet"

HQ

Som tidligere rapportert vil spillet som tidligere var kjent som Gears 6 - men som vi fikk vite på søndag heter Gears of War: E-Day - bli utviklet ved hjelp av Unreal Engine 5. Ikke sjokkerende, med tanke på at serien tidligere var en plakatgutt for Unreal Engine og alltid har brukt grafikkteknologien.

I et nytt intervju på Xbox Wire forteller The Coalition oss likevel mer om arbeidet med grafikken, i det som ser ut til å bli et brutalt vakkert spill. Studioets tekniske direktør Kate Rayner sier at "fremskrittene i Unreal Engine 5, spranget i tekniske evner er enormt" når hun snakker om de nye mulighetene, og forklarer at The Coalition har som mål å "sette en ny standard i teknisk dyktighet" :

"Vi har fullstendig modernisert Gears fra grunnen av, og tilført DNA-et til Gears alle mulighetene til moderne spillteknologi. Hver eneste figur, hvert eneste miljø og hver eneste animasjon iGears of War: E-Day er fullstendig ombygd i Unreal Engine 5, slik at vi kan skildre Gears-universet med en detaljrikdom og troskap uten sidestykke."

Gears of War: E-Day har ingen utgivelsesdato eller utgivelsesår ennå, men det vil selvfølgelig bli inkludert i Game Pass når det endelig lanseres.