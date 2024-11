Gears of War sine viktigste originale stemmeskuespillere gjentar rollene sine i E-Day

HQ

Bioware har på smart vis klart å gjøre 7. november til den offisielle Mass Effect-dagen, basert på Systems Alliance N7-rangering i spillserien, men 7. november er også viktig for Gears of War, som opprinnelig ble utgitt på denne datoen i 2006.

Originalen og dermed hele serien fylte 18 år i går, og det ønsket The Coalition å feire. De benyttet anledningen via Instagram til å avsløre at John DiMaggio og Carlos Ferro vil gjenta rollene sine i prologeventyret Gears of War: E-Day, som ble annonsert under Xbox Games Showcase i sommer.

Så hvem er disse to herrene? Vel, det er de som ga liv til spillverdenens kanskje fineste bromance, nærmere bestemt Marcus Fenix og Dominic Santiago. Dessverre fikk vi ikke flere detaljer enn det, og vi vet fortsatt ikke så mye mer enn at Gears of War: E-Day utspiller seg før krigen mot Locust startet på planeten Sera og at vi vil møte flere av de mest kjente heltene fra serien i deres ungdom.

Det vil bli utgitt for PC og Xbox, men dessverre har vi ingen utgivelsesdato å tilby ennå, faktisk ikke engang et utgivelsesår. Uansett gleder vi oss veldig til å høre Carlos Ferro spille Dom Santiago igjen, eller hva synes du?