Geekay Esports kronet PUBG EMEA-mesterskap: 2025 vårseiere

En av de første store europeiske PUBG: Battlegrounds turneringene i 2025 har allerede kommet til en slutt. De PUBG EMEA Championship: 2025 Spring pakket inn i går kveld, med dette som et arrangement der 24 av de beste lagene fra regionen konkurrerte om en del av en premiepott på $ 50,000 XNUMX og plasser i den kommende syvende og åttende sesongen av PUBG Global Series.

Med dette nå i bøkene, kan vi rapportere at Geekay Esports har kommet ut på topp etter å ha holdt unna BB Team og tredjeplassen Virtus.pro. Dette betyr at Geekay ikke bare har løftet pokalen, men at organisasjonen, sammen med de to andre lagene, har sikret seg en billett til PGS 7 og 8, som vil finne sted i april og mai.

Vi venter fortsatt på å høre om den fullstendige listen over deltakende lag for PGS 7, ettersom flere andre regionale turneringer ennå ikke er avsluttet. Når de avsluttes, får vi se Geekay, BB Team, og V.P vises som EMEAs representanter sammen med Natus Vincere og Twisted Minds.