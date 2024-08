Geekay Esports slipper Hellraiser og Neskin

HQ

Med Rainbow Six: Siege Esports World Cup -turneringen i sekken, har Geekay Esports bestemt seg for å gjøre en rekke endringer i sin aktive vaktliste etter at laget ikke klarte å gjøre mye av innvirkning på turneringen i det hele tatt.

Organisasjonen har bestemt seg for å droppe både Luiggi "Hellraiser" Ianelli og Caio "Neskin" Szazi. Ettersom Hellraiser er trener, er Geekay nå i markedet for en erstatning i denne rollen, men når det gjelder den aktive oppstillingen, ettersom laget tidligere hadde seks spillere signert, krever det faktisk ikke en erstatning for Neskin, selv om dette ikke betyr at en erstatning ikke vil bli signert.

Det sier Geekay: "Takk for alt du har gjort, og lykke til med din neste reise."