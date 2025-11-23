"Gen-Z elsker AI slop", ifølge tidligere Square Enix-sjef

HQ

Jacob Navok, tidligere direktør for forretningsutvikling i Square Enix, mener at spillene har nådd et vendepunkt når det gjelder bruk av kunstig intelligens. Call of Duty: Black Ops 7 og ARC Raiders har begge fått kritikk for sin bruk av AI-genererte ressurser og kunst, men begge er fortsatt noen av de mest vellykkede spillene i nyere tid.

"Til tross for alle anti-AI-følelsene vi ser i ulike artikler, ser det ut til at forbrukerne generelt ikke bryr seg", sa Navok i et innlegg på Twitter/X. "Gen Z elsker AI slop, bryr seg ikke ... Activision viker ikke unna AI, og det gjør heller ikke ARC Raiders. Tipping point har blitt nådd."

"Jeg bør legge til at kunst og stemmer i spillet bare er spydspissen. Mange studioer jeg kjenner, bruker AI-generering i konseptfasen, og mange flere bruker Claude til kode," legger han til, og får det til å høres ganske tøft ut for alle som ønsker å unngå all AI-generering i spillene sine i fremtiden.

Selv om det definitivt finnes folk som avskyr bruken av kunstig intelligens og ønsker å forsvare ekte kunstnere, virker det som om den generelle forbrukeren ikke bryr seg og tar bruken av generativ kunstig intelligens som noe som bare kommer til å være en del av prosessen fra nå av.

Hva mener du om kunstig intelligens i spill?