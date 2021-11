HQ

Etter en laber start har heldigvis Just Cause-skaperne i Avalanche Studios gjort Generation Zero stadig bedre, så hva passer vel bedre enn å gi spillet en ny eller første sjanse uten å betale noe ekstra?

Det viser seg at Microsoft faktisk ikke avslørte alle spillene da selskapet avslørte hva som skulle komme til Xbox Game Pass resten av november for to uker siden, for nå har PC- og Xbox One-utgavene av Generation Zero plutselig også sneket seg inn på listen.