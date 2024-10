Gen.G Esports kutter tre medlemmer av sitt Valorant -team

HQ

Den sørkoreanske esportsorganisasjonen Gen.G Esports har kunngjort en liste over endringer for sitt Valorant -team. Organisasjonen har bestemt seg for å skille seg fra tre medlemmer og deretter signere tre andre på nytt, alt i et forsøk på å forberede seg til sesongen 2025 Valorant Champions Tour.

Når det gjelder hvem som forlater Gen.G, forlater Kim "Lakia" Jong-min, Byeon "Munchkin" Sang-beom og Kim "Meteor" Tae-o alle og er nå frie agenter, mens deres tidligere lagmedlemmer Kim "t3xture" Na-ra og Kim "Karon" Won-tae vil bli værende og utgjøre grunnlaget for 2025-listen, som vil se Kim "HSK" Hae-seong komme tilbake som en del av trenerstaben.

Når det gjelder hvem som blir med Gen.G for å fylle opp de gjenværende plassene i stallen, vil vi vite mer i løpet av de kommende ukene og i god tid før 2025-sesongen starter en gang på nyåret.