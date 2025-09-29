Gen.G Esports overvinner Hanwha Life Esports for å hevde LCK Finals-trofeet

HQ

Det har vært et helvete av et år for Gen.G Esports i verden av konkurransedyktig League of Legends, da det sørkoreanske laget har vist seg å være kremen av avlingen så langt. Laget vant Mid-Season Invitational i juli, vant Esports World Cup en uke senere, og tapte knapt nok i løpet av den ordinære League of Legends Championship Korea sesongen, med hele 29 seire og bare ett eneste tap. Nå fortsetter suksessen med et LCK Finals -trofé også.

Gen.G Esports har slått Hanwha Life Esports og sikret seg trofeet. Det var riktignok ingen enkel seier, for laget tapte mot KT Rolster i andre runde og måtte deretter overleve to kamper i utslagsrunden (der de slo ut T1 og KT Rolster) før de nådde finalen mot Hanwha Life Esports.

Dette betyr at LCKs representanter på Worlds 2025 vil bli ledet av Gen.G Esports og deretter støttet av Hanwha Life Esports, KT Rolster, og T1, med LCK som får fire plasser på grunn av å være den nåværende verdensmesterligaen.