Gen.G kronet League of Legends mester på Esports World Cup

Enda flere Esports World Cup -turneringer har kommet til en slutt. Etter en travel helg er League of Legends -handlingen avsluttet, og det har sett en vinner kronet og tatt med seg flertallet av premiepotten på 2 millioner dollar tilbake til Korea.

Jepp, Gen. G Esports kom ut på toppen etter å ha beseiret Anyone's Legend i den store finalen. Kampen endte opp med å bli en nær kamp, med Gen.G som til slutt vant på en 3-2 måte, og sikret $ 600,000 XNUMX for deres innsats, et trofé og en båtlast med Club Points for Gen.G å bruke i Club Championship.

For å komme til finalen slo Gen.G ut FlyQuest og G2 Esports i kvart- og semifinalene, mens Anyone's Legend beseiret Hanwha Life Esports og T1. Når det gjelder hva som skjer videre for Gen.G, er LCK tilbake om noen dager.