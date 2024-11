Gen.G slipper hele League of Legends -teamet

HQ

Gen.G Esports Gen.G har kunngjort at de slipper hele League of Legends -teamet. Årsaken bak denne endringen har ikke blitt kommunisert, men det antas at dette ganske enkelt kan være en kunngjøring som dreier seg om at lagets kontrakter går ut, noe Gen.G vil omgå på samme måte som i fjor ved å signere mange av stjernene sine på nytt.

Hvis de bestemmer seg for å bryte mønsteret og starte på nytt, vil det imidlertid bety at Kim "Kiin" Gi-in, Kim "Canyon" Geon-bu, Jeong "Chovy" Ji-hoon, Kim "Peyz" Su-hwan, Son "Lehends" Si-woo, Cho "Mata" Se-hyeong, hovedtrener Kim "KIM" Jeong-soo og trener Kwon "Helper" Yeong-jae alle står fritt til å signere andre steder.

Gen.G legger til følgende om frigjøringen av spillerstallen: "Vi takker oppriktig våre fantastiske spillere, trenere og ansatte som har vært med oss i hvert kjære øyeblikk og kjære minne. Vi ønsker dere alt godt i deres fremtidige bestrebelser og vil alltid støtte dere på deres nye reiser."

Hva tror du Gen.G kommer til å gjøre med sitt League of Legends team?