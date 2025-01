Genkis Nintendo Switch 2-video skaper problemer for nåværende Switch-eiere

HQ

Buzz rundt CES 2025 har vært intet mindre enn elektrisk, med Genkis mockup-video av den ryktede Nintendo Switch 2 som stjeler rampelyset. Selv om Nintendo fortsatt er hemmelighetsfull, har tilbehørsprodusenten sluppet brødsmuler som gjør at ryktene føles litt for virkelige til å ignorere. Fra magnetiske Joy-Con-fester til rykter om en mystisk "C"-knapp, tegner Genkis kreasjon et bilde av en konsoll som er like spennende som den er nyskapende.

I en samtale med IGN innrømmet representanten at han ble overrasket over spenningen rundt deres mock-up, og bemerket at de trodde alle detaljene om Switch 2 allerede hadde blitt lekket, og at Genki ikke introduserte noe nytt. De bemerket at de ikke hadde forventet dette nivået av medieoppmerksomhet.

Genki bekreftet også at de nye Joy-Cons kan ha optiske sensorer og metalliske SL/SR-knapper, med magnetiske klips for sømløs feste. Men det virkelige sjokket? Den nye Switch passer kanskje ikke til den originale dokken, til tross for at den har lignende dimensjoner. Denne detaljen kan skape problemer for mangeårige Switch-eiere som håper på bakoverkompatibilitet i tilbehøret.

For å legge bensin på bålet, antyder mockupen en ekstra USB-port for håndholdt lading og en fristende, om enn ubekreftet, mulighet for en kamerarelatert funksjon knyttet til den unnvikende "C"-knappen. Men uten Nintendos offisielle godkjenningsstempel forblir disse detaljene spekulative.

Hva betyr dette for Nintendos hengivne fanbase? Med rykter som hoper seg opp og lekkasjer som blir stadig mer troverdige, kan en offisiell kunngjøring være rett rundt hjørnet?