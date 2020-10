Du ser på Annonser

For noen år siden begynte jeg å tenke litt over hva som kom først: Gjentakende aktiviteter (såkalt «grinding»), eller muligheten for å kjøpe seg forbi slike gjentakende aktiviteter i spill ved å betale noen ekstra kroner. Denne måten å utvikle spill på har for det meste blitt lagt bak oss som et mørkt kapittel i spillhistorien, men «overraskelsesmekanikker» lever fortsatt i beste velgående. På mange måter er Genshin Impact neste trinn i evolusjonsstigen når det kommer til det lukrative live service-spillmarkedet, der utviklerne kombinerer billige mikrotransaksjoner med AAA-kvaliteter.

MiHoYos nye spill er en Breath of the Wild-klone som uten noen form for sjenanse kopierer Nintendos suksessfulle åpen verden-formel. Det store, gresskledde landskapet rundt Mondstadt viser flere åpenbare paralleller til det nyeste Zelda-eventyret, skjønt de kinesiske utviklerne har lagt til noen egne nyskapninger senere i spillet også. I denne fargerike fantasyverdenen kalt Teyvat kjemper vi mot en håndfull forskjellige monstre, går på jevnlige skattejakter og samler talløse materialer. Å løpe, skli og klatre kontrolleres av en felles utholdenhetsmåler, akkurat som i Breath of the Wild.

Vi behøver ikke å redde noen prinsesser i Genshin Impact, men i likhet med Link er vi på jakt etter vår bedre halvdel. I denne merkelige nye verdenen dras vi inn i en pågående politisk disputt mellom rivaliserende imperier, men du kan ignorere mesteparten av spillets handling hvis du ikke er overbegeistret for skingrende animestemmer eller ekstremt ensidige rollefigurer. Du har for eksempel en fyr som tar loven i sine egne hender fordi han tror at de lokale myndighetene ikke kan beskytte området på egen hånd. Denne oppskriften fungerer kanskje for Batman, men i Genshin Impact skal alle være så kule og på kanten at dette ikke vil fungere like godt for mange spillere.

Alt i alt renner plottet ut i sanden med sitt gode potensiale, fordi MiHoYo skjærer det hele ned på grunn av spillets forferdelige økonomiske modell. Historien har definitivt sine øyeblikk, men oppdragene bygger ofte opp under en spenning som resten av spillet ikke gjenspeiler. Dette er nok ikke uvanlig for live service-spill, men det er samtidig ikke noe fristende fra spillerens perspektiv. Etter noen få akter slutter spillet i sin nåværende form, og lar oss sitte igjen med det første kapitlet og mange ubesvarte spørsmål. Mer innhold vil følge i fremtiden, vi må bare vente og se ...

Når det kommer til spillmekanikk, handler spillet om utforsking og kamp. Som tidligere nevnt kan Genshin Impacts åpne verden by på noen fine områder å besøke, og det er mange oppgaver du kan ta på deg for å få tiden til å gå. Du kan til og med bryne deg på noen dungeons i spillet, men disse lineære grottene har ingenting til felles med Zelda når det kommer til gåter eller struktur. Dessverre er flere oppdrag sperret inntil din eventyrer-rangering når et visst nivå, og selv om flere andre spill benytter seg av en lignende begrensende struktur er det fortsatt irriterende når man ønsker å følge en oppdragstråd videre.

Kampene er imponerende fra begynnelsen, særlig når man tar andre F2P-spill på det mobile spillmarkedet i betraktning. Genshin Impact lener seg tungt på såkalte elementkjeder, ettersom hver rollefigur har et foretrukket element og medfølende statuseffekter. Hvis man for eksempel gir en våt fiende et elektrisk sjokk, vil dette gjøre ekstra skade. Ikke bare ser dette ganske tøft ut, men det fungerer også bra når man spiller, akkurat som man ville forvente av et fullverdig actionspill.

Hvis du vil kan du også utforske den åpne verdenen med vennene dine, skjønt dere må begge spille noen timer først for å låse opp matchmaking. Jeg synes ikke det er verdt det, ettersom det er forholdsvis enkelt å trigge elementeffektene beskrevet over på egen hånd, men jeg ønsker likevel muligheten hjertelig velkommen. Når man spiller sammen må imidlertid vennen din dessverre belage seg på flere begrensninger, som at han eller hun ikke vil få fremgang i oppdragene sine eller samhandle med den fremmede verdenen.

Gjennom spillets gang legger MiHoYo til noen få rollefigurer med visse egenskaper til gruppen din, slik at du kan utforske verdenens hemmeligheter ytterligere. I Genshin Impact kan man veksle frem og tilbake mellom fire aktive rollefigurer i gruppen din, slik at du lett har tilgang på elementkreftene deres. Dette er ikke bare nødvendig i kamp, men også når man skal løse gåter i den åpne verdenen. Du bør for eksempel alltid ha med deg noen som kan skape ild, fordi dette er nødvendig for omtrent halvparten av spillets utfordringer.

Hvis du derimot ikke vil ha den lystige Amber med deg på laget, vil du ikke kunne løse mange av spillets gåter med mindre du vinner i spillets lotteri. Dette er fordi du kun kan få nye rollefigurer fra lootbokser man får som tilfeldige belønninger, hvor vinnersjansene er urovekkende lave. Du kan åpne lootbokser etter at du har lagt ned mye tid og arbeid i spillet, men det er åpenbart at dette ikke er i utviklernes interesse. I stedet bygger de oppdrag og dedikerte opplærings-dungeons, som er utviklet utelukkende for å vise frem og belyse de ulike egenskapene til visse rollefigurer.

Et annet stort problem vokser også frem senere i spillet, og det er litt vanskeligere å forklare. Selv om du tilfeldigvis skulle få en av de sjeldne rollefigurene ut av spillets gamblingfelle, vil det ta deg lang tid før de virkelig blir sterke. Alle går opp i nivå individuelt, og hvis du vil maksimere alt må du få samme rollefigur flere ganger slik at du kan låse opp de passive talentene deres ved hjelp av duplikater. Samtidig trenger hvert enkelt medlem sine egne relikvier og våpen, og da holder det selvfølgelig ikke med søppel og dårlig utstyr. Derfor trenger du tonnevis av råmaterialer og sjeldne forbruksvarer, og selv om man kan være heldig en gang iblant er det alltids mulig å få tak i noen av disse råmaterialene ved hjelp av lootbokser.

Dette er ikke et stort problem i starten av spillet, men det blir et problem senere når man må begynne å grinde mer. Du trenger ikke nødvendigvis de sjeldne rollefigurene eller gjenstandene for å «slå» spillet, men det er moro å utforske verdenen, selv når man ikke får noe igjen for det (les: du får ikke gjenstandene du vil ha). I stedet må man belage seg på å sanke viktige ressurser i hver enkelt situasjon, ettersom du må legge ned mye arbeid for å skape et brukbart arsenal. Dette hadde selvfølgelig vært helt greit hvis Genshin Impact var noe mer enn en substansløs spilleautomat pakket inn som et fint åpen verden-spill. Dessverre er ikke det tilfellet, i hvert fall ikke for øyeblikket.

Genshin Impact har vært tilgjengelig i rundt tre uker, og det er en grunn til at jeg først nå er i stand til å felle en dom. For meg er spillet ganske frastøtende på mange områder. Ser man bort fra den åpenbare lootboks-katastrofen er det også flere andre live service-aktiviteter i spillet som sluker tiden din, hvor alle er ment å fungere som lokkemat foran spillerens ansikt så lenge som mulig. Du får for eksempel daglige oppdrag på samlebånd (skjønt, det finnes noen positive unntak), premium-medlemskap med høyere innloggingsbonuser, og et sesongpass som nylig ble introdusert. Hvis du virkelig vil kan du også spille spillet på mobile enheter, og selvfølgelig tilbyr spillet cross-play, fordi vennene dine bør selvfølgelig kunne oppmuntre deg til å kjøpe flere lootbokser de også.

Det faktum at alle disse funksjonene er åpenbare fra starten av på tre plattformer (PC, PS4 og mobil) ville vært ønsket velkommen i mange tilfeller, men her tar fokuset og overskygger både historien og oppdragsstrukturen. MiHoYo er ikke det første selskapet som forsøker å kopiere det ikoniske The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og det blir garantert ikke det siste. På noen områder lykkes selskapet faktisk i sin tolkning, for verdenen og kampene utgjør to sterke og vellagde grunnpilarer. Samtidig serveres spillet også med et totalt urettferdig progresjonssystem og farlige inntektsgenererende feller, noe som skaper et spill nærmest snytt ut av en dystopisk virkelighet. Man kan bare være takknemlig for at denne typen spill ikke er gode nok (ennå) til at enda flere spillere blir ofre for dem.