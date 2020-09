Genshin Impact er ute nå og gratis å spille

Du ser på Annonser

Det kinesisk-utviklede online-rollespillet Genshin Impact er åpenbart inspirert av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og dette fikk faktisk noen til å smadre sin PS4... Ikke spør oss hvorfor, for vi har ikke noe godt svar på det. Dette gjorde at spillet fikk jevnlig omtale i spillbransjen, og nå kan du selv danne deg din egen mening om spillet.

Genshin Impact er ute nå til PlayStation 4 og PC og er gratis å spille. Du kan dog kjøpe en Adventurer's Bundle-startpakke til 121 kroner, månedspasset Blessing of Welkin Moon til 60 kroner, samt ekstra krystaller (spillets egne valuta).

Spillet ser ganske lovende ut i traileren nedenfor, og det virker som at det har funnet sitt eget uttrykk, og ligner ikke lenger på en direkte Zelda-klone.

Genshin Impact kommer på et senere tidspunkt til Nintendo Switch også.