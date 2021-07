Genshin Impact får tre nye karakterer og cross-saves

Å kalle Genshin Impact en fenomenal suksess er nesten ikke rettferdig overfor spillet. Det kinesisk-utviklede spillet har tjent veldig mye penger siden lanseringen i fjor og man kommer heller ikke utenom at det er snakk om et meget imponerende free-to-play-spill.

Utvikleren miHoYo har store planer for spillet og vil totalt laget sju store byer, hvorav den tredje, Inazuma, nå er ute. Byen er japansk-inspirert og byr på en masse nye aktiviteter. Den er også hjemsted for tre nye karakterer: Ayaka, Yoimiya og Sayu, som kan bli med deg på reisen. Oppdateringen inkluderer ny musikk av Tokyo Philharmonic Orchestra.

Med den nye oppdateringen tilføyes også cross-saves mellom samtlige plattformer. På den måten kan man for eksempel spille på mobil mens man er på farten og senere fortsette spillet foran PC eller PlayStation.

Versjon 2.0 The Immovable God and the Eternal Euthymia blir tilgjengelig fra 21. juli.