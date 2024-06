Genshin Impact har introdusert sin nye Dendro-figur, Emilie

HQ

MiHoYo avduket nylig Emilie, den nye Dendro på Genshin Impact. Hun er en utmerket parfymør fra Fontaine, kjent som "A Thousand Scents Traced". Parfymene hennes fokuserer på friske og fruktige dufter, og tjener til å modifisere og regulere humøret. Det ryktes, selv om det ikke er bekreftet, at den brukes sammen med brennemekanikken.

Bekreftelsen har blitt gjort gjennom det sosiale nettverket X, der Genshin Impact har publisert designet. Så langt har ingen bilder av henne blitt vist, og alt som kunne sees var fan-kunst, men hun har blitt nevnt før i tittelens historie, spesielt i Roses and Muskets-arrangementet.

Denne avsløringen kommer rett før utgivelsen av versjon 4.7, som er planlagt i morgen. Det forventes også å bli introdusert i tittelens neste oppdatering 17. juli. Faktisk er dette en nysgjerrig sak, da det er den første Dendro-brukeren siden ankomsten av Kiara for mer enn et år siden og deres debut i Fontaine-regionen.

Så langt alle detaljene som er kjent om dufteksperten, men fans har allerede uttrykt sine meninger, alt fra folk som roser hennes design, til et misfornøyd publikum som hevder at det ser ut som et fanmade antrekk.

Hva synes du om det?