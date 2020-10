Genshin Impact har tjent over 100 millioner dollar på bare to uker

Du ser på Annonser

Genshin Impact har virkelig blitt en kjempehit for utvikleren miHoYo. Nå kan spillanalytikeren Daniel Ahmad fra Niko Partners avsløre på twitter at free-to-play-spillet har tjent over 100 millioner dollar på to uker. Det er tilsvarende 914,150,000 norske kroner. Industri-insideren påstår også at det er den mest suksessfulle originale IPen fra et kinesisk studio noensinne. Han skriver:

"Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.

China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.

Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev."

Har du testet ut Genshin Impact selv enda?