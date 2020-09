Du ser på Annonser

Genshin Impact started med å bare være en kinesisk Breath of the Wild-klone, men siden har utvikleren miHoYo bevist at spillet er så mye mer enn det.

Spillet har blitt så populært at det dukket opp under den seneste State of Play-sendingen, og nå har lanseringsdatoen endelig blitt bekreftet.

I en ny utviklerdagbok, som du kan se øverst, fremgår det at spillet kommer til PC og PlayStation 4 den 28. september.