Genshin Impact tjente over 17 milliarder kroner på mobil i løpet av det første året

Når vi har med kulthits å gjøre, spill som plutselig eksploderer ut av det blå og blir populære i hele verden, kan de ofte presentere ganske svimlende beløp. Vi har allerede sett det kinesiske Genshin Impact ta verden med storm, men deres årlige omsetning er allikevel ganske vill.

Sensor Tower har satt sammen en rapport hvor de undersøker omsetningen fra de mobile versjonene, altså bare én av de flere plattformene spillet er på. De har kommet frem til at spillet har generert over 2 milliarder dollar (over 17 milliarder kroner) i omsetningen siden lanseringen i september 2020.

"Genshin Impact has had one of the most successful mobile game launches ever. The title took less than six months to reach its first $1 billion, faster than the nine months it took Pokémon GO and the 10 months it took Lineage M from NCSoft to achieve the same milestone. In its first full year, Lineage M picked up close to $1.2 billion, while Pokémon GO accumulated $1.1 billion."

Tross dette tar spillet kun en tredjeplass, for i samme tidsrom har Honor of Kings generert 2,9 milliarder dollar, og PUBG Mobile 2,8 milliarder dollar.