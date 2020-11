Genshin Impact var det mest innbringende digitale spillet på markedet i oktober

Du ser på Annonser

I forrige måned så vi en rekke store titler innta markedet. Alt fra Star Wars: Squadrons til Dirt 5 til Watch Dogs: Legion og The Dark Pictures: Little Hope. Men ingen av disse kunne i digital omsetning vinne over det kinesiske Genshin Impact, som var det mest innbringende spillet på verdensbasis i oktober.

Dette framgår i en større undersøkelse publisert av SuperData.

"Genshin Impact from miHoYo was October's highest-grossing game. The title, which was released on September 28 on mobile, PlayStation 4 and PC, is an unprecedented international success for a game made by a Chinese developer. Genshin Impact features monetization mechanics commonly found in mobile games like collecting characters through gacha (where users pay for the chance to get random in-game items) and limited-time events. However, gameplay inspired by console role-playing games and action-adventure titles attracted players who may have avoided mobile gacha games in the past. "

Sensor Tower har tidligere fortalt at spillet nådde cirka $245 millioner i løpet av sin første måned ute.