Genshin Impacts kommende oppdatering introduserer sjøslag

Utvikleren miHoYo har annonsert den neste store oppdateringen til Genshin Impact, som bringer spillet opp på versjon 1,6.

Temaet denne gang er sommer, og oppdateringen introduserer begivenheten Midsummer Island Adventure. I tillegg til nye karakterer og skins, som passer til årstiden, introduserer oppdateringen også en båt du kan seile rundt i mellom små øyer.

Her snakker vi dog ikke bare rolige seilas, da båten er utstyrt med kanoner. Så du kan altså godt forberede deg på en rekke dramatiske sjøslag i den kommende oppdateringen.

Her er miHoYos offisielle beskrivelse:

"The Midsummer Island Adventure main event will be divided into four stages, each featuring unique gameplay. In the first stage, players need to sail on the Waverider and destroy enemy floating towers and encampments, either through firing your boat's cannon or in close combat. In the next stage, players will be challenged in a race that combines both sailing and flying. The third stage will put your combat skills to test with the new opponent, Maguu Kenki. And finally, players will be asked to clear out nearby monster encampments with the aid of three kinds of Harpastum Bombs."

Oppdateringen kommer den 9. juni.