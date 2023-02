Genshin Impact-stemmeskuespiller droppet på grunn av overgrepsanklager

HQ

Stemmeskuespilleren bak den engelske dubben av Genshin Impact-karakteren Tighnari har blitt droppet av spillets utvikler HoYoVerse. Utbygger har hevdet at dette skyldes kontraktsbrudd, men graver man litt dypere er det vesentlige påstander om grooming og seksuelle overgrep rettet mot stemmeskuespilleren.

Bare en dag før disse påstandene ble brakt frem i lyset, sa stemmeskuespilleren Elliot Gindi at han "tok en pause." Etter at påstandene ble fremsatt, erkjente Gindi og innrømmet noen av dem i en lang unnskyldning.

Genshin Impacts engelske stemmeregissør Chris Faiella sa som svar på påstandene som ble pekt på Gindi: "Jeg setter pris på at alle bringer situasjonen angående Elliot til min oppmerksomhet. Å si at jeg er sint, skuffet og knust over det hele, ville være en underdrivelse. Mitt hjerte går ut til alle som har blitt utsatt for denne uakseptable og upassende oppførselen. Jeg personlig vil gjerne kjempe for de som sto frem og brakte alt dette frem i lyset.

For øyeblikket jobber HoYoVerse med å erstatte stemmelinjene i spillet for Tighnari, og gi ut flere oppdateringer snart.