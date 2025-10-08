Gentle Mates bekreftet som neste lag til å bli med Valorant Champions Tour EMEA

HQ

Riot Games har avslørt at Gentle Mates blir en av de nye organisasjonene som blir med i Valorant Champions Tour EMEA -regionen i 2026-sesongen. Laget er valgt ut som et av partnerlagene, blant annet fordi Gentle Mates og Riot er enige om de organisatoriske målene for 2026-sesongen.

Ifølge en pressemelding slo Gentle Mates ut konkurrentene ved å oppnå den høyeste samlede poengsummen i evalueringskriteriene, som også tar hensyn til en organisasjons samarbeid og strategiske tilpasning, dens operasjonelle beredskap, dens konkurranseplaner og spillerstøttesystemer, og dens samfunnsresonans og evne til å generere fandom.

Dette har ført til at Gentle Mates har fått en ettårskontrakt med VCT som strekker seg over 2026-sesongen, der laget vil konkurrere sammen med de ni andre partnerne og de to lagene som rykker opp i den kommende turneringen på Ascension.