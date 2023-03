Geoff Keighley har "Mye å dele snart"

HQ

For noen timer siden ble det avslørt at Ubisoft har bestemt seg for å hoppe over E3 2023 og i stedet kjøre en egen Ubisoft Forward stream 12. Det er imidlertid ikke laget noen spesifikk forklaring på hvorfor de bestemte seg for å hoppe over E3, men The Game Awards-produsent og vert Geoff Keighley kan bare være involvert på en eller annen måte.

The Kinda Funny og Gamertag Radio vert Parris Lilly kommenterte om alt dette på Twitter og skrev:

– I stedet for E3 bør det være «Games Week LA». Summer Game Fest starter det, og etterpå holder utgivere sine digitale og personlige mediearrangementer i løpet av uken med en to dagers fanfestival for publikum. Det er egentlig E3, men lar utgivere gjøre sine egne arrangementer.

Dette førte til at Keighley la ut svaret "Mye å dele snart!". Det virker som Keighley faktisk planlegger noe, og det er ikke så farfetched å tro at Ubisoft trekke seg ut av E3 kan være relatert til dette.

Uansett hva det er, farge oss fascinert, skuffer Keighley sjelden, og det virker som juni vil være veldig interessant for spillere, E3 eller ikke.