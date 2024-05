George Clooney og Brad Pitt kolliderer i den kommende Wolfs

Hvis du har savnet å se George Clooney og Brad Pitt spille sammen i en storfilm, har vi noen gode nyheter til deg. Paret vil være tilbake i aksjon senere i år, i en actionkomedie som heter Wolfs.

I denne filmen spiller Clooney hovedrollen som en profesjonell fikser som får i oppdrag å skjule en høyprofilert forbrytelse, før planene hans blir satt ut av spill når en annen fikser (Pitt) dukker opp for å fullføre den samme oppgaven. Til slutt blir de to tvunget til å jobbe sammen, og natten utvikler seg på en måte ingen av dem kunne ha forestilt seg.

Wolfs Filmen er skrevet og regissert av Spider-Man: Homecoming, Far From Home, og No Way Home's Jon Watts, og Amy Ryan spiller også hovedrollen i filmen. Wolfs vil debutere på kino 20. september 2024, og du kan se den morsomme traileren for filmen nedenfor.