George R.R. Martin avslører hvilken bok han vil skrive etter The Winds of Winter

HQ

A Song of Ice and Fire fans kjenner smerten som kommer med å følge fantasyserien. Forfatter George R.R. Martin skal ha begynt å skrive på den nest siste boken i serien, The Winds of Winter, allerede i 2010, og 15 år senere er vi fortsatt ikke mer sikre på når den faktisk vil komme. Det er med dette i bakhodet at det er vanskelig å ikke humre litt av Martins siste kommentar om den neste boken han planlegger å skrive, etter at han er ferdig med The Winds of Winter.

I et nylig innlegg i Not a Blog, det samme innlegget der Martin setter våre forventninger til Max' kommende filmatisering av A Knight of the Seven Kingdoms, bekrefter forfatteren at han vil vende tilbake til fortellingen om Hedge Knight Dunk og hans kongelige Targaryen-væpner Egg.

Nærmere bestemt legger Martin til "Og når jeg er ferdig med The Winds of Winter, må jeg sette i gang med "The Village Hero" og alle de andre fortellingene som venter på guttene. Ikke vær redd, jeg er sikker på at dere kommer til å minne meg på det."

Hvis The Winds of Winter er noe å gå etter, er det nok en god idé å anta at den fjerde fortellingen om Dunk og Egg tidligst vil komme en gang på 2030-tallet.