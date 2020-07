Ghost of Tsushima blir både vanskeligere og lettere i dag

Du ser på Annonser

Sucker Punch og Sony kan som sagt si seg fornøyde med Ghost of Tsushima sin lansering siden spillet allerede har solgt over 2,4 millioner eksemplarer, men det betyr selvsagt ikke at utviklerne ligger på latsiden av den grunn.

Nå har de annonsert at en ny oppdatering skal komme til Ghost of Tsushima i løpet av dagen, og denne vil nok glede både de som synes spillet er litt for vanskelig og de som synes det er for lett. Oppdateringen vil nemlig inneholde en ny vanskelighetsgrad som gjør både dine og fiendenes våpen mer dødelige, fiender mer aggressive og årvåkne, samt korter ned tidsrommet du kan parrere og kontre angrep. På den annen side får vi også en såkalt Low Intensity-modus som enkelt sagt gjør det motsatte. Du vil kunne blokkere flere typer angrep, ta mindre skade og en rekke andre ting som skal gjøre det lettere for folk som synes kampene har vært altfor utfordrende. På toppen av det hele kan du gjøre undertekstene større og noen uspesifiserte bugs vil fikses.