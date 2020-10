Ghost of Tsushima blir bedre på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Gjengen hos Sony bestemte seg altså for å ta helg med stil ved å annonsere hvordan PlayStation 4-spill vil fungere på PlayStation 5. Da gjentok de ogsså at "utvalgte PS4-spill" vil bli bedre på PS5, men akkurat hvilke må vi vente litt på mer informasjon om. Heldigvis vet vi nå ett av dem.

Sucker Punch kan avsløre at Ghost of Tsushima blant annet vil gi oss muligheten til å spille med en bildeoppdatering opp til 60 og at de allerede meget imponerende lastetidene vil bli enda kortere om man spiller det på PlayStation 5.