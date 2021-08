HQ

Som kjent liker undertegnede Ghost of Tsushima ganske godt, så jeg skal ikke gjenta alt jeg skrev i fjor. I stedet vil jeg fokusere på hva som er nytt i Ghost of Tsushima: Director's Cut. Da er det jo greit å starte med den største endringen.

For da det begynte å gå rykter om mer Ghost of Tsushima var det snakk om et nytt spill som ville ta oss til øyen Iki. Nå er det altså ikke et eget spill, men en ny øy står uansett klar for utforskning. Dette siden Jin møter på noen folk på Tsushima som tilsynelatende har mistet vettet og mumler noe om mongoler og Iki. Dermed går turen tilbake til øyen hvor Jin så sin far bli drept, noe som fører både til at gamle minner vekkes til live og et møte med den mystiske mongollederen The Eagle som har forgiftet øyens befolkning.

Ikke akkurat veldig ulikt historiekonseptet vi får servert i den grunnleggende historien, men det er litt interessant å lære mer om Jin sin oppvekst og lære mer om denne nye mongol-gruppen i løpet av historien som varer mellom 3,5 og 6 timer om du ikke utforsker særlig mye. Noen vil nok si at dette høres kort ut, men jeg er ikke en av dem. Temaene og problemstillingene som blir tatt opp ville blitt utvannet om historien varte lenger, mens denne lengden fungerer fint. Særlig siden det selvsagt er mye å gjøre utenom.

Iki er nemlig omtrent på størrelse med en av Tsushima sine øyer, og byr på like mange fantastiske syn og enda mer å finne på. Omgivelsene er unike nok til at den klart skiller seg fra de andre. Dette gjelder ikke bare vegetasjonen, boplasser og lignende, for også fiendene er annerledes. Nå er det selvsagt mest de samme hovedtypene vi møter på, men de visuelle endringene alene får dem til å føles som et lite friskt pust. Samtidig vil slemmingene ofte ha nye taktikker siden en av de nye fiendetypene er en sjaman som gjør dem sterkere og mer aggresive med tilrop, sang og melodier. Det er derfor tydelig at utviklerne i Sucker Punch laget denne utvidelsen med tanke på spillere som har fått kampsystemet i blodet og tåler mer utfordring. Selv har jeg ikke spilt dette på en god stund, men hadde uansett ikke store problemer med å raskt komme inn i den deilige flyten igjen.

Noe hjelp vil du uansett få om det føles litt vanskelig i starten siden det selvsagt venter noen nye goder også. Blant annet vil hesten din bli langt mer nyttig etter hvert. En av de første tingene som kan gjøres er å lære hesten din å brøyte seg vei gjennom fiender og gjøre stor skade. Å se grupper av mongoler fly til alle kanter som bowlingkjegler er ganske tilfredsstillende, så det faktum at man også får saler som kan lagre mer ammunisjon og lignende er bare strø på softisen.

Akkurat som i basespillet er det selvfølgelig en god del å finne på når sverd, spyd og piler ikke møtes også, og det er ingen tvil om at Sucker Punch vet hva millioner av spillere vil ha mer av: nusselige dyr. Et nytt aspekt i Director's Cut er steder hvor du kan spille fløyte for å tiltrekke deg aper, katter, hjort eller andre dyr for å kose litt med dem og gi litt mat. Dette gjør du ikke bare ved å sveipe på berøringsoverflaten, for her må du faktisk jobbe litt for et vakkert syn og kosmetiske gjenstader eller andre belønninger. I stedet skal du styre en sirkel gjennom en tunnell i skikkelig Flappy Bird-aktig stil. Simpel, men grei moro.

Om du har lyst på mer utfordring er det tid for å endelig teste ut bueferdighetene dine i stedet for å bare kutte bambuser og slik. Rundt omkring finnes det bueutfordringer som krever at du ødelegger blinker så raskt som mulig. Jo raskere du gjør det, jo bedre blir en amulett som lar deg bremse tiden mer. Igjen: enkel moro som ikke tilfører noe banebrytende nytt, men som uansett bringer litt mer variasjon.

Både bueskytingen, slåssingen og utforskningen er ekstra underholdende på PlayStation 5 takket være den ekstra kraften og funksjonene den konsollen byr på. Dette allerede nydelige spillet ser enda bedre ut med oppgraderte teksturer, utrolig nok enda raskere lastetider og silkemyk bildeoppdatering, samtidig som at virkelig merker lydene rundt seg takket være 3D-lyden konsollens såkalte Tempest Engine-tilbyr. Bland dette inn med DualSense-kontrollerens innlevelsesøkende vibrasjoner både i kamper og utforskning, samt hvordan skulderknappene gir motstand når du bruker buen, så bringes en allerede fremragende opplevelse til nye høyder.

Når det er sagt lider Ghost of Tsushima: Director's Cut fortsatt av en rekke skavanker fra originalen. Du vil stadig se folk og dyr oppføre seg merkelig og kræsje inn i ting både i gameplay og filmatiske sekvenser, Jin kan fortsette være litt kranglete når man utforsker, og selv med litt nytt tar det ikke lang tid før mange nok føler det blir litt gjentakende å kjempe mot de samme fiendene og gjøre bestemte ting om og om igjen.

Ghost of Tsushima: Director's Cut er likevel et glimrende spill som bygger videre på det vi fikk i fjor. Om du ikke hadde sansen for originalen eller begynte å gå lei kan du muligens droppe dette, men alle andre bør helt klart gå for et kjøp. Den ekstra historien fortsetter å fascinere samtidig som den gjør oss bedre kjent med Jin, mens den nye øyen byr på mer av hva som gjorde originalen til fjorårets beste spill for mange med enda flere vakre steder å utforske og intense kamper mot nye fiender. Sleng på litt nytt som nye dyr, bueskyting-utfordringer, og PlayStation 5-forbedringer, så er det null tvil om at Ghost of Tsushima: Director's Cut vil vekke samuraien i både gamle og nye spillere i år også.

PS: Stort pluss i boken for hvor lett det er å overføre lagringsfilen fra PS4 til PS5 siden man ikke trenger å ha originalen installert, men ekstremt lett bare velger hvilken fil man vil bruke fra nettskyen eller intern lagring.