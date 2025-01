Ghost of Tsushima får en anime-serie i 2027

HQ

Det høres ut som Chad Stahelski og gjengen har begynt å snakke med noen store stjerner om den kommende Ghost of Tsushima-filmen, men det er ikke det eneste ikke-interaktive eventyret vi vil se fra Sucker Punchs nyeste univers i fremtiden.

Crunchyroll og PlayStation Productions avslører at Star Wars: Visions - The Duel-regissøren Takanobu Mizuno lager en anime-serie basert på Ghost of Tsushima sammen med Aniplex. Serien skal ha premiere i 2027, og vil spesifikt dreie seg om spillets co-op-modus, Legends. Dette betyr sannsynligvis at den vil være veldig action-/kampfokusert, så de av dere som har sett The Duel kan ha fått en indikasjon på hva som venter om to år.

Med tanke på den nevnte filmen, Ghost of Yotei som kommer senere i år og nå denne animeserien, er det helt tydelig at PlayStation mener at dette universet har et enormt potensial. Ikke akkurat overraskende etter suksessen med spillene og FX' Shōgun.

Hva synes du om PlayStations enda større fokus på å lage filmer og TV-serier basert på franchisene sine i disse dager?