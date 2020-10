Ghost of Tsushima får multiplayer, New Game+ og mer neste uke

Du ser på Annonser

Rundt midten av august avslørte Sucker Punch plutselig at Ghost of Tsushima ville få en multiplayermodus helt gratis i løpet av høsten, og nå vet vi akkurat når.

Det talentfulle studioet forteller at Ghost of Tsushima sin neste oppdatering vil bli tilgjengelig den 16. oktober. Denne vil inneholde både samarbeidsmodusen kalt Legends, muligheten til å starte spillet om igjen med alt du hadde fra før (New Game+), enda flere Photo Mode-funksjoner, nye rustninger, en ny hest, nye Charms, flere trofeer og muligheten til å lynraskt veksle mellom ulike rustninger og Charms takket være loadouts. Kort sagt er det mye å glede seg til, så for å fylle ventetiden kan du se noen smakebiter i traileren og bildene nederst.

Til slutt er det greit å nevne at man trenger PlayStation Plus for å spille Legends siden det er en multiplayermodus.