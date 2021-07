Ghost of Tsushima får ny øy og PS5-utgave i august

De av dere som følger spillverden tett ante nok hva som skulle skje da det først begynte å gå rykter om at Ghost of Tsushima ville få en stor, enspillerfokusert utvidelse og sensurorganet ESRB avslørte Ghost of Tsushima: Director's Cut kort tid etter. Nå har vi fått bekreftelsen.

Sony har offisielt annonsert at Ghost of Tsushima: Director's Cut kommer til PlayStation 4 og PlayStation 5 den 20. august, og begge konsollene har mye ekstra snadder i vente. Begge utgavene vil for eksempel inneholde et ekstra kapittel i Jin sin historie. Her går turen til en ny øy kalt Iki siden det går rykter om at mongolene har inntatt den også. Dette betyr selvsagt nye omgivelser, karakterer, fiendetyper, minispill, teknikker, rustninger, sjansen til å mate aper og mer vi skal få vite litt mer om nærmere lansering.

Når det gjelder PS5-utgaven vil denne blant annet kjøre filmatiske sekvenser i sanntid slik at leppene til folk er riktig synkronisert om du spiller med japansk tale også. Dette i tillegg til å ta full nytte av DualSense-kontrollerene, enda kortere lastetider (er da nesten ikke mulig), 4K og 60 bilder i sekundet.

De av oss som allerede eier spillet må selvsagt betale noen kroner for denne utvidelsen, men det venter også noen gratis goder rundt samme tid. En ny oppdatering vil gjøre spillet enda mer tilgjengelig ved å blant annet la oss endre på kontrollene og låse kameraet på fiender. Samtidig får vi muligheten til å gjøre slik at sliren ikke synes, en hemmelig Legends-modus og litt annet vi skal få vite mer om fremover.