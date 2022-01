Ghost of Tsushima fortsetter å selge veldig bra

HQ

Samtidig som at Sucker Punch og PlayStation Productions kunngjorde at de skal lage film av Ghost of Tsushima forrige mars fikk vi vite at spillet hadde solgt 6,5 millioner eksemplarer. Gledelig nok har det ikke stoppet siden den gang.

Utviklerne avslører på Twitter at Ghost of Tsushima nå har solgt over 8 millioner eksemplarer. De sier ikke noe om det, men vi kan være ganske trygge på at dette inkluderer Ghost of Tsushima: Director's Cut. Siden de spesifiserer solgte antar jeg likevel at de ikke teller oppgraderinger fra originalen, så 1,5 millioner på 10 måneder er ganske bra.