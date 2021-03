John Wick-regissør lager Ghost of Tsushima-film

Du ser på Annonser

Med dannelsen av PlayStation Productions og annonseringen av både en Uncharted-film og The Last of Us-serie er det ingen tvil om at Sony nå virkelig ønsker å bringe spillene sine til film- og serie-verden. Til og med ganske ferske spill.

Nate Fox, "Game Director" hos Sucker Punch, avslører nemlig at de nå har startet arbeidet med å lage film av Ghost of Tsushima. Faktisk har de kommet såpass langt i prosessen at en regissør er funnet, og det er selveste John Wick-regissøren Chad Stahelski. En av grunnene til dette er hvordan han klarer å få kampscener til å se utrolige ut, noe som vil komme godt med i dette universet.