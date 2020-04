Ghost of Tsushima har allerede blitt aldersmerket

I denne forvirrende tiden er det normalt å være bekymret for utsettelser av spillene man ser mest frem til, men et av de små sikre tegnene på at et spill er rett rundt hjørnet er aldersmerkninger. For det betyr at spillet har blitt sendt avsted til forskjellige aldersmerkningsmyndigheter rundt omkring i verden, som betyr at innholdet i spillet er på plass.

Og nettopp det er tilfellet med Ghost of Tsushima, som skal lanseres i juni, men som mange frykter blir utsatt. Det fremgår nemlig at det australske motsvaret til PEGI har gitt spillet merket 15+, som indikerer "mature" i landet.

Så, er dette en garanti for at spillet treffer lanseringsdatoen? Nei, men det betyr dog at Sucker Punch er ferdig med basisinnholdet, så sjansene er i hvert fall større.