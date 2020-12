Ghost of Tsushima hyller God of War og Bloodborne med nytt utstyr

Du ser på Annonser

Sucker Punch har etter hvert blitt kjent for å stadig bringe mer innhold etter lansering til de enspillerfokuserte spillene sine, og selv med Ghost of Tsushima sin multiplayermodus ut døren har de ikke tenkt å gi seg.

Om du fullfører et Story- eller Surival-oppdrag med hver klasse i Ghost of Tsushima sin Legends-modus før den 15. januar vil du nemlig få nytt utstyr som hedrer Bloodborne, God of War, Horizon: Zero Dawn og Shadow of the Colossus. Du kan se bilder av disse under.