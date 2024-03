Ghost of Tsushima kommer til PC i mai

HQ

PlayStation Studios har gjort det til en tradisjon å bringe spill med Director's Cut-utgave til PC, så mange holdt pusten da Ghost of Tsushima: Director's Cut ble lansert på PS4 og PS5 i 2021. Siden den gang har de blitt blå, ettersom flere andre PlayStation-eksklusive spill har funnet veien til PC i mellomtiden. Noen mistet nok alt håp da det ble bekreftet at Horizon Forbidden West skulle ta steget, men man skal aldri gi opp håpet. Nixxes har hatt det ekstremt travelt etter at de ble kjøpt opp av Sony for tre år siden.

Studioet, som også lanserer Horizon Forbidden West på PC om to uker, bekrefter nemlig at Ghost of Tsushima: Director's Cut kommer til PC 16. mai. Dette er utgaven som inkluderer grunnspillet, Iki Island-utvidelsen og flerspillermodusen kalt Legends.

PC-versjonen vil som vanlig støtte ubegrenset bildefrekvens, ultrabrede skjermer, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA, AMD FSR 3, FSR 3 Native AA, Intel XeSS-oppskalering og mange andre funksjoner som vil gjøre et allerede utrolig pent spill enda penere. Du kan se noe av dette i aksjon nedenfor.