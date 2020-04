Ghost of Tsushima tar en The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Selv om vi i utgangspunktet bare er to og en halv måned unna lanseringen av Ghost of Tsushima har Sony og Sucker Punch vært relativt sparsomme med informasjon og gameplay fra spillet, men nå har vi fått noen interessante detaljer.

Official PlayStation Magazine UK har nemlig fått mer informasjon om Ghost of Tsushima, og det viser seg at Infamous-utviklerne vil gå utenfor komfortsonen sin med enkelte deler av spillet. Blant annet får vi vite at utviklerne ikke bare snakket om helsemålere og slik da de sa at veldig lite kunstig informasjon vil vises på skjermen. Vi vil heller ikke få indikatorer som viser hvor oppdrag og lignende er. I stedet må vi bruke sunn fornuft og øynene for å finne ut hvor turen skal gå, noe mange nok i hovedsak forbinder med The Legend of Zelda: Breath of the Wild og til en viss grad Ubisofts nyeste open world-spill.

Denne valgfriheten reflekteres som kjent også i gameplayet siden vi har muligheten til å både snike, være mer offensiv, bruke en gripekrok til å komme oss opp på tak og lignende, men det Sucker Punch kan bekrefte etter noen vage hint er at valgene vi tar også vil påvirke forholdet vårt til andre personer i spillet. Dermed høres det ut som om dette elementet vil være mer likt Infamous siden de spillene også lot oss ta viktige valg med konsekvenser.

Nå får tiden vise om disse delene av spillet vil vises frem i nærmeste fremtid eller om Ghost of Tsushima også må utsettes som en følge av pandemien. Uansett høres det i alle fall meget lovende ut i mine ører.