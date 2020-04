Folk har bare ventet på å få skuffende nyheter om Ghost of Tsushima etter at The Last of Us: Part II og Marvel's Iron Man VR ble utsatt på ubestemt tid, og her kommer de.

Heldigvis er de ikke så skuffende som mange fryktet, for Sucker Punch kan fortelle at Ghost of Tsushima har blitt utsatt tre uker. Samuraispillet vil nå lanseres den 17. juli i stedet for den 26. juni, noe som i aller høyeste grad bare gjøre for å gi The Last of Us: Part II fred i juni.