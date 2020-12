Ghost of Tsushima vant folkets årets spill for The Game Awards

Du ser på Annonser

Mens juryen, som blant annet består av oss i Gamereactor, og verden generelt sammen skal stemme frem hvem som vinner de ulike kategoriene for The Game Awards-sendingen som starter klokken 0030 den 11. desember har allerede én kategori fått en vinner.

For etter tre avstemningsrunder er det Ghost of Tsushima som har blitt vinneren av "Player's Voice"-kategorien. Kåringen, som utelukkende ble stemt frem av folket, var åpen hele veien slik at prosentfordelingen mellom spillene vistes. Dermed ble det raskt tydelig at Sucker Punch sitt nydelige spill i hovedsak måtte kjempe mot The Last of Us: Part II. Sistnevnte hadde en solid ledelse omtrent ti timer før tidsfristen, men Ghost of Tsushima tok noen reale byks de siste timene og vant altså.

Var det fortjent? Hva er årets spill for deg foreløpig? Du kan stemme på dine favoritter her.