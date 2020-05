Ghost of Tsushima vil ikke ha noe karma-system overhodet

Du ser på Annonser

Under den store State of Play-sendingen dedikert til Ghost of Tsushima nylig, fikk vi se to sentrale, men likevel forskjellige stilarter som man kan kombinere i spillet. Man kan enten være Samurai, eller Ninja, men det betyr likevel ikke at spillet har et karma-system, hvor man kan velge mellom å være ond eller god.

I et intervju med IGN forteller regissør Jason Connell at Sucker Punch har designet spillet rundt en lineær karakterutvikling, og derfor har spilleren ingen innflytelse på historien som sådan.

"We thought about [a morality meter] because we had the karma system in [Infamous: Second Son], but we realized it was more important to us that we wanted to tell a human story of someone who is this way and has to evolve into something else, versus transform completely into something else. He doesn't flip flop back and forth, it muddied it up for us. We really wanted the story to reflect his transformation."

Hadde du foretrukket et karma-system, eller har det ikke noe å si for deg?