Ghost of Tsushima vil vise mye gameplay på torsdag

Vi er bare litt over to måneder unna lanseringen av Ghost of Tsushima, Infamous: Second Son-skapernes kommende PlayStation 4-eksklusiv, så mange har vært bekymret siden vi har sett relativt lite fra spillet. Dette vil fikses om to dager.

For i kjent stil nøyer ikke Sony seg med én spennende PlayStation-nyhet på en tilfeldig tirsdag. Nå kan de fortelle at årets første State of Play-sending kommer klokken 22 på torsdag, og vil utelukkende fokusere på Ghost of Tsushima. Streamen vil vare i hele 18 minutter, så forvent å få svar på mange spørsmål og se mye gameplay fra det meget spennende spillet.