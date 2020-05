Ghost of Tsushima-presentasjonen er den mest sette State of Play-videoen noensinne

Du ser på Annonser

I forrige uke fikk vi en 18 minutter lang gameplay-presentasjon av Ghost of Tsushima via Sonys State of Play-sending. Og det er ingen tvil om at Sucker Punchs samuraispill har stor interesse.

På PlayStations offisielle YouTube-kanal har Ghost of Tsushima-presentasjonene allerede blitt sett over 1.5 millioner ganger, hvilket gjør den til den mest sette State of Play-videoen noensinne. Til sammenlikning ligger den nest mest sette State of Play-videoen på cirka 750.000 visninger, og den er fra september.

Det ser altså ikke ut til at Sucker Punch trenger å være bekymret for at Ghost of Tsushima blir lansert litt i skyggen av The Last of Us: Part II.