Ghost of Tsushima-spillere samlet inn 2,2 millioner kroner etter tyfon

Noen av dere husker kanskje at øygruppen Tsushima trist nok ble rammet av en tyfon bare to måneder etter at Ghost of Tsushima ble lansert, men timingen kunne egentlig ikke ha vært bedre heller. For da Watatsumi Shrine sin nydelige Torii-inngang ble revet ned av vindstyrkene startet en av tilbedelsesstedets voktere en Camp-Fire-kampanje i håp om å restaurere den. Dette la selvsagt mange spillere merke til, blant annet siden utviklerne i Sucker Punch promoterte det, og målet om å samle inn omtrent 400,000 kroner ble raskt knust. Nå er kampanjen ferdig, og man kan trygt si at restaureringen blir gjort.

Til sammen ble det nemlig samlet inn 2,215,254 kroner på Camp-Fire, så etter hvert blir området rundt Watatsumi Shrine som før igjen.

Nå er det selvsagt ikke bare Ghost of Tsushima-spillere som kan ta æren for dette, men innsamlerne har ikke lagt skjul på at ekstremt mange av meldingene som fulgte med donasjoner refererte til PlayStation-spillet. En hyggelig melding å starte uken og året med.