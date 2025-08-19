Ghost of Yotei bekrefter flerspillermodus i ny trailer

HQ

Ghost of Tsushima vil for de fleste uten tvil bli mest husket for den vakre verdenen og de kule kampene vi får nyte mens vi spiller alene, men flerspillermodusen Legends som ble sluppet gratis senere fikk også en stor fanskare. Da er det forståelig at mange har spurt seg om oppfølgeren vil få en lignende modus eller ikke, og nå har vi fått svaret.

Noen ble kanskje skuffet over å se at den nye Ghost of Yotei -traileren som ble vist på Gamescom Opening Night Live inneholder mye vi har sett før, men den ender med å bekrefte at en ny og forbedret Legends-modus vil bli tilgjengelig gratis (du må imidlertid eie selve spillet) en gang i 2026.

Denne nye versjonen vil ha historieoppdrag for to spillere og overlevelseskamper for fire spillere der vi får spille som en av fire karakterklasser mens vi prøver å beseire demoniske, gigantiske versjoner av medlemmer av Yōtei Six (hovedantagonistene i grunnspillet) og en rekke nye overnaturlige fiender.

Ghost of Yotei lanseres på PS5 den 2. oktober.