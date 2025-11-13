Ghost of Yotei blir Sonys raskest selgende spill siden Spider-Man 2

HQ

Til tross for boikotter, kontroverser og hard konkurranse har Ghost of Yotei raskt blitt en stor suksess for Sony, som ifølge deres siste kvartalsrapport har klart å selge over 3,3 millioner eksemplarer av spillet siden lanseringen. Dette gjør også Ghost of Yotei til en av de mest vellykkede lanseringene for Playstation siden Spider-Man 2, og det har til og med klart å overgå Ghost of Tsushima i rent salgstempo.

Det første spillet nådde sin første million under pandemien og uten direkte konkurranse, mens oppfølgeren møtte både Assassin's Creed Shadows og en mediestorm. En mildt sagt turbulent periode, men Ghost of Yotei har klart å motbevise pessimistene. Og dermed blitt en av Sonys største suksesshistorier - som ifølge enkelte prognoser godt kan nå fem millioner solgte eksemplarer før året er omme.

Spiller du Ghost of Yotei, og hvordan synes du det er sammenlignet med Ghost of Tsushima?