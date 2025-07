Ghost of Yotei gjør alt bedre i ny spilltrailer

HQ

Jeg synes Ghost of Tsushima er et veldig bra spill, men det mangler noen av de siste detaljene som de beste open-world-spillene noensinne har. Derfor er det så fint å se at utviklerne hos Sucker Punch har forbedret nærmest alt i oppfølgeren.

Bare se på den 20 minutter lange videoen nedenfor. Ghost of Yotei ser enda bedre ut (og det sier ikke så lite), gir oss mye mer frihet både når det gjelder gameplay og karakterens utseende, krydrer kampene med følgesvenner og nye våpen, gjør det raskere og enklere å få de forbedringene og det utstyret vi ønsker, to nye presentasjonsmoduser (sammen med den tilbakevendende Kurosawa) inspirert av Takashi Miike og Shinichirō Watanabe, en enda dypere fotomodus og så mye mer. Alt dette kommer på toppen av alt vi liker i Ghost of Tsushima, så jeg gleder meg definitivt til Ghost of Yotei lanseres 2. oktober.